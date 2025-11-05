Durante la mañana de este miércoles, la Ciudad de México registra un ambiente de frío a muy frío, principalmente en las zonas altas del Valle de México. Conforme avance el día, las condiciones cambiarán y se espera un clima cálido al mediodía, con cielo mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Asimismo, se prevén vientos del norte con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría incrementar la sensación térmica en algunas zonas abiertas.

Para la madrugada del jueves, se pronostica nuevamente un ambiente muy frío en las partes altas de la capital, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y mantenerse al tanto de los avisos emitidos por el Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

La temperatura actual es de 11°C, y se espera que alcance un máximo de 24°C hacia la tarde. Se exhorta a la población a abrigarse por la mañana y noche, y evitar cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades respiratorias.

