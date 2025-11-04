Este martes habrá lluvias puntuales muy fuertes en 10 estados de la República mexicana y temperaturas de -10 a -5 grados en an las zonas serranas de otras 20 entidades, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El reporte diario del SMN indica que las lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm), caerán en regiones de Quintana Roo (norte y costa) y Yucatán (norte y este); las fuertes, de 25 a 50 mm, en zonas de Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (norte), Tabasco (oeste y centro) y Campeche (suroeste).

Asimismo, intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm, en zonas de Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Jalisco, Colima, Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca).

Las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, indicó el órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Clima en México para hoy martes 4 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Por otra parte, prevalecerá el evento de Norte muy fuerte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora (km/h) en regiones de Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); también se prevén rachas de viento de 40 a 55 km/h, durante la mañana, en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de rachas de 35 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

En consecuencia, se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en el Golfo de Tehuantepec, y olas de 1.5 a 2.5 m de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en los litorales de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante la tarde.

Las condiciones descritas serán generadas por el sistema frontal frente número 12 que se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche, su masa de aire frío, la onda tropical número 40 que se aproximará a Quintana Roo, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México. Se mantendrá la baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro de la República Mexicana.

Clima en México para hoy martes 4 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Además, la masa de aire frío asociada al sistema frontal mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central; se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en las montañas de Durango; de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Por este motivo, el SMN recomendó a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.

Clima en México para hoy martes 4 de noviembre de 2025. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

