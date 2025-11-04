Más Información

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Crece protesta en Michoacán por asesinato del alcalde Carlos Manzo

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de noviembre, minuto a minuto

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

Muere Dick Cheney, exvicepresidente de EU; fue considerado uno de los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

Asesino de Carlos Manzo tenía nexo con grupo que opera para el CJNG

Asesino de Carlos Manzo tenía nexo con grupo que opera para el CJNG

Durante la mañana de este martes, la Ciudad de México amaneció con ambiente frío en el valle y muy frío en las zonas sur y poniente, donde las temperaturas mínimas se mantienen por debajo de los 8 °C.

De acuerdo con el pronóstico, por la tarde se prevé ambiente cálido, con cielo mayormente despejado y sin lluvia, condiciones que favorecerán una temperatura máxima cercana a los 22 °C.

Asimismo, se espera la presencia de vientos del norte de entre 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, principalmente en las partes altas del sur y suroeste de la capital.

Lee también

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que para mañana miércoles se pronostican nuevamente temperaturas bajas al amanecer.

Entre las recomendaciones se incluye abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas ante el descenso térmico que continúa afectando a la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]