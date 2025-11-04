Durante la mañana de este martes, la Ciudad de México amaneció con ambiente frío en el valle y muy frío en las zonas sur y poniente, donde las temperaturas mínimas se mantienen por debajo de los 8 °C.

De acuerdo con el pronóstico, por la tarde se prevé ambiente cálido, con cielo mayormente despejado y sin lluvia, condiciones que favorecerán una temperatura máxima cercana a los 22 °C.

Asimismo, se espera la presencia de vientos del norte de entre 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, principalmente en las partes altas del sur y suroeste de la capital.

Las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que para mañana miércoles se pronostican nuevamente temperaturas bajas al amanecer.

Entre las recomendaciones se incluye abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños, adultos mayores y personas enfermas ante el descenso térmico que continúa afectando a la capital.

