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En mayo, la venta de vehículos nuevos fue de 127 mil 100 unidades, un 5% más que en mayo de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mientras que en el periodo enero-mayo, se han comercializado 627 mil 609 automóviles nuevos, lo que representa un avance de 5% respecto al mismo periodo de 2025.
Nissan, la automotriz con el mayor volumen de ventas en el mercado mexicano, reportó una disminución de 4.9% en ventas durante mayo, con la colocación de 21 mil 460 unidades.
Le sigue General Motors con un crecimiento de 2.3%, al comercializar 15 mil 959 vehículos en mayo.
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Volkswagen quedó en tercer lugar en ventas con 10 mil 557 unidades, un incremento de 4% respecto a mayo del año anterior.
Toyota colocó 10 mil 840 vehículos, una ligera disminución de 1.2%; KIA vendió 9 mil 305 unidades, un 5.1% más que en mayo de 2025.
Mazda se ubicó en el sexto lugar en ventas con la comercialización de 9 mil 759 unidades, un 12.5% más respecto a mayo del año anterior.
Stellantis comercializó 8 mil 357 unidades, un 14.6% más que en mayor del año anterior.
¿Cómo les fue a las marcas chinas?
Entre las marcas chinas, Changan reportó un incremento de 27.6% en ventas con la colocación de mil 972 unidades.
Geely aumentó 295% sus ventas con 4 mil 230 unidades; Great Wall Motor registró una disminución de 4.6% con la comercialización de mil 046 unidades.
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Mientras que JAC vendió mil 800 vehículos en mayo, un 7.7% menos que en mayo del año anterior, y Jetour-Soueast vendió 550 unidades, un 643% más que en mayo de 2025.
MG colocó 4 mil 167 vehículos, un crecimiento de 4% respecto a mayo del año anterior.
Otras marcas que reportaron un incremento en ventas en mayo fueron Acura, 12%; Honda, 4.8%; Hyundai, 3%; Infiniti, 24.7%; Lexus, 6.2%; Renault, 25.4%; Subaru, 36.6%; Audi, 11%; y Seat, 14.6%.
mcc
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