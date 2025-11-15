El Gobierno de la Ciudad de México transfirió los derechos de posesión de 66 inmuebles al IMSS-Bienestar. En la Gaceta Oficial, la administración local publicó el decreto en el que se oficializan los derechos.

Los 66 inmuebles están ubicados en 14 alcaldías, distribuidos de la siguiente manera: cinco en Álvaro Obregón; cuatro en Cuajimalpa; siete en Gustavo A. Madero; 10 en Milpa Alta; tres en Tláhuac; ocho en Tlalpan; siete en Venustiano Carranza; nueve en Xochimilco; siete en Azcapotzalco; dos en Iztapalapa, y uno en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Magdalena Contreras.

También recordó que el 25 de agosto de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Convenio de Coordinación que establece la forma de colaboración en materia de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados para la prestación gratuita de servicios de salud, para las personas sin seguridad social en la Ciudad de México, que celebran el IMSS-Bienestar”.

El objetivo de aquel convenio fue establecer los compromisos a que se sujetarán ambas instancias para la transferencia de los recursos destinados a la atención integral gratuita médica y hospitalaria.