El Gobierno de la CDMX declaró la práctica del danzón como Patrimonio Inmaterial de la Ciudad de México.

Este viernes, el gobierno capitalino publicó el decreto con el objetivo de reconocer "La práctica cultural del danzón" como Patrimonio Cultural Inmaterial, por su valor social, artístico y cultural de la Ciudad de México.

En el texto oficial el gobierno local destacó que en la Ciudad de México "La práctica cultural del danzón" se arraigó en las primeras décadas del siglo XX, resultado de la incorporación de este ritmo a los repertorios de bandas y orquestas típicas mexicanas.

Subrayó que durante las décadas de 1920 y 1930, se marca la época de oro del danzón en la capital, consolidando salones de bailes emblemáticos: Salón Reina Xóchitl, Salón México, Salón Colonia, Salón Los Ángeles, California Dancing Club, para su permanencia cultural.

Objetivo

La declaratoria tiene como finalidad salvaguardar "la práctica cultural del danzón. (Foto: especial)

La declaratoria, tiene como finalidad salvaguardar "la práctica cultural del danzón, a través del reconocimiento, valoración, promoción y difusión de sus valores culturales, artísticos y sociales".

Dicha declaratoria compromete a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, con el propósito de asegurar la identificación y divulgación de la expresión cultural protegida realice las acciones conducentes para incorporarla a la Plataforma Digital del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México subrayó que el danzón representa parte de la memoria sonora de la Ciudad de México, y un espacio de identidad colectiva que conforma una expresión auténtica de la cultura popular urbana. Además de que alberga una historia en la parafernalia de la vestimenta, la música, la expresión corporal y técnica de ejecución dancística.

