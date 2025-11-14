La jefa de gobierno, Clara Brugada, acudió a la inauguración de la Feria del Frijol y de la Agrobiodiversidad, que se llevará a cabo este 14 y 15 de noviembre, en el Monumento a la Revolución, donde se podrá degustar productos de este nutritivo alimento.

"Se trabaja para garantizar soberanía alimentaria"

El evento que organizó la Secretaría de Bienestar del gobierno federal, la mandataria capitalina destacó que se trabaja en garantizar soberanía alimentaria.

“El frijol y maíz es la base de nuestra alimentación, y es, por lo tanto, obligación de los gobiernos democráticos y de la Cuarta Transformación garantizar que estos productos lleguen directos del productor al consumidor, saltándonos todos aquellos que se aprovechan de las dificultades que se tienen para hacer llegar los productos del campo. Así que estos dos compromisos, mayor producción de frijol y garantizar con alimentación bienestar este, trabajo importante”, indicó.

“Queremos que la población de la Ciudad de México tome conciencia, de que para que nosotros podamos lograr soberanía alimentaria, el país tiene que apoyar a los productores y lo está haciendo”, sostuvo.

María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, destacó que hoy es el Día Nacional del Friol e informó que el precio del producto es de 30 pesos el kilo.

Quienes asistan podrán encontrar más de 150 stands con venta de al menos 50 especies de frijol que se producen en el país, así como productos y alimentos derivados de estos como tlacoyos, gorditas, tamales de frijol, champurrado, etc.

La feria abrirá de 10:00 a 18:00 horas. Durante el evento se destacó que la Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, tiene el objetivo de reconocer la importancia de este grano cuyo origen es desde hace más de 8 mil años.

