La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que otorgará subsidio de vivienda en renta para aquellas personas que no puedan costear y evitar su expulsión.

Al entregar viviendas en las calles de Isabel La Católica 94 y San Jerónimo 46, la mandataria capitalina apuntó que a la fecha se otorga el subsidio solo en caso de despojo o emergencia, y se buscará que este se otorgue para aquellas personas que no puedan pagar una renta. Se estima que los recursos sean entregados a 20 a 40 mil familias.

“Ante la emergencia de vivienda en la ciudad, vamos a sacar un programa nuevo de vivienda, que es subsidio a la vivienda en renta. Actualmente, existe, pero se da sólo en casos de riesgo o de despojos o de emergencia, pero hoy es una emergencia en general tener vivienda. Así que, sin descuidar los demás ejes, vamos a subsidiar a decenas de miles de familias para que puedan obtener vivienda en renta o una cantidad donde ellos puedan escoger dónde vivir y que sepan que el gobierno los va a apoyar con una cantidad de recursos para vivir mejor.”, señaló la mandataria capitalina.

Lee también Avala Congreso de la CDMX penas por despojo; hasta 11 años de cárcel para responsables

En su discurso, la mandataria capitalina puntualizó que continuará su meta de construir más vivienda pero a la par se apoyará a aquellos que se dificulte el pago de la renta.

“Habrá apoyo a la población que más lo necesita, pero habrá apoyo también a la población de las zonas tensionadas por el aumento de rentas, y también allí estaremos apoyando. Así que este es un nuevo eje de apoyo y subsidio a la vivienda en la ciudad”,señaló.

“Ya pronto estaremos informando más sobre este proyecto, que significa apoyar a 20 mil, 40 mil familias, que hoy están sufriendo porque no pueden pagar la renta. Y bueno, esto es integral, porque pronto, el Congreso de la Ciudad estará recibiendo la iniciativa de ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles en la Ciudad de México”.

Lee también Vecinos del Pedregal bloquean calles en Coyoacán contra el paso de la Línea 14 del Trolebús

Al término del evento, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz explicó que es posible que los recursos se otorguen entre dos mil a 4 mil pesos y a habitantes de las 16 alcaldías, aunque se informará en su momento.

“Hemos considerado importante implementar una medida de apoyo a las familias que están teniendo problemas importantes para completar el monto de las rentas que se han encarecido en la Ciudad de México y que pueden estar en en riesgo de algún tipo de, pues, de de de de posibilidad de perder de su vivienda, el el lugar de la vivienda donde han habitado durante toda su vida. Entonces, un mecanismo que se implementará será un apoyo para que las familias, al menos de manera temporal, puedan pagar la renta y no verse arriesgadas a la expulsión, por razones económicas”, dijo.

Señaló que en este momento el Instituto de Vivienda tiene un programa de ayuda de renta y se da para familias que están en situación de riesgo, “Por ejemplo, familias en viviendas que resultaron afectadas por las lluvias, donde la familia tuvo que salir del lugar donde habitaba porque hubo algún tipo de explosión o incendio”, acotó.

Lee también Resguardan policías a tlacuache hallado en un jardín de San Ángel Inn, en Álvaro Obregón

Refirió que en este año, se otorgaron 2 mil 708 apoyos en renta para familias que enfrentaron problemas o que fueron víctimas de desalojo, como en Cuba 11. Dichas personas recibieron entre 4 mil pesos de apoyo en renta.

Apuntó que la propuesta se valorará en el marco de la próxima presentación de Ley de Rentas Justas y en cumplimiento del Bando Uno.

“Es para para hacerle frente al fenómeno de expulsión, entre muchas otras medidas, hay que decirlo. Eso se daría en el marco primero de la presentación de la Ley de Rentas justas, que reforzará el límite ya existente en el Código Civil para que la renta no aumente anualmente más de más del monto de la inflación, que determinará también que los contratos de renta se deban registrar en una plataforma que establecerá medidas de sanción para quien no cumpla con lo que establece la la ley. También se da en el marco de todo lo que el Bando Uno”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL