Un grupo de vecinos del Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán, mantienen bloqueadas varias vialidades para manifestar su rechazo al paso de la Línea 14 del Trolebús, proyecto que, aseguran, afectará la movilidad local y la tranquilidad de la zona.

Desde temprana hora, los inconformes se apostaron en el cruce de las calles Santo Tomás y Santa Úrsula, donde impidieron la circulación vehicular y colocaron carteles con consignas en contra de la obra impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), también se registra otro bloqueo en Circuito Azteca y calle San Alejandro, lo que ha provocado severas afectaciones a la vialidad en el sur de la capital.

Los manifestantes argumentan que el trazo del trolebús atravesará zonas habitacionales y escuelas, además de que no fueron consultados sobre las modificaciones viales ni el impacto ambiental del proyecto. “Queremos movilidad, pero no a costa de destruir nuestras calles y árboles”, expresó una de las vecinas que participa en la protesta.

Personal de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), a través de la Dirección General de Concertación Política, acudió al lugar para dialogar con los manifestantes y buscar alternativas que permitan liberar la vialidad.

Hasta el momento, el tránsito se mantiene cerrado en ambos puntos y autoridades capitalinas exhortan a los automovilistas a utilizar vías alternas, como Calzada de Tlalpan y Avenida del Imán, mientras continúan las negociaciones.

