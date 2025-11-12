Más Información

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó la licitación para la construcción de la obra civil del que recorrerá de Ciudad Universitaria al Centro de Transferencia Modal () Huipulco.

En la , la dependencia informó que el inicio de trabajos será del 15 de diciembre de 2025 y concluirán el 31 de marzo de 2026.

Destacó que el fallo se dará a conocer el próximo 4 de diciembre y el costo de las bases es de 25 mil pesos.

La Secretaría de Movilidad informó que la nueva ruta consta de 13.2 kilómetros con un tiempo estimado de recorrido de 33 minutos con intervalos de paso de cuatro minutos.

La línea beneficiará directamente a las personas habitantes de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan al ofrecer conexiones multimodales con importantes nodos de transporte como las líneas 3, Tren Ligero y Línea 12 del trolebús.

Se prevé que la nueva ruta atienda a 20 mil 400 personas usuarias al día gracias a la adquisición de 19 trolebuses sencillos, los cuales se sumarán a la red de la flota actual del Servicio de Transportes Eléctricos, que quedará conformada por 292 trolebuses articulados y 152 trolebuses sencillos.

