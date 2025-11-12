Un repartidor por aplicación resultó lesionado luego de ser golpeado por un grupo de aproximadamente 10 personas, presuntamente también repartidores, quienes lo acusaron de haber robado un teléfono celular.

El incidente ocurrió cerca de las dos de la tarde en el cruce de las calles Hamburgo y Dinamarca, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con testimonios de vecinos, en esa zona suelen concentrarse decenas de repartidores de distintas plataformas mientras esperan recibir pedidos.

El incidente ocurrió cerca de las dos de la tarde en el cruce de las calles Hamburgo y Dinamarca, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams.

Durante la confrontación, el joven agredido, de unos 20 años de edad, fue derribado y recibió varios golpes en el rostro y el cuerpo. Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron a bordo de motocicletas.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes atendieron al joven lesionado y lo valoraron en el sitio.

Las autoridades informaron que se realizará el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los agresores y esclarecer las causas del enfrentamiento.

