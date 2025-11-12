Más Información

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Un repartidor por aplicación resultó luego de ser golpeado por un grupo de aproximadamente 10 personas, presuntamente también repartidores, quienes lo acusaron de .

El incidente ocurrió cerca de las dos de la tarde en el cruce de las calles Hamburgo y Dinamarca, en la colonia Juárez, . De acuerdo con testimonios de vecinos, en esa zona suelen concentrarse decenas de repartidores de distintas plataformas mientras esperan recibir pedidos.

El incidente ocurrió cerca de las dos de la tarde en el cruce de las calles Hamburgo y Dinamarca, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams.
El incidente ocurrió cerca de las dos de la tarde en el cruce de las calles Hamburgo y Dinamarca, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Juan Carlos Williams.

Lee también:

Durante la confrontación, el joven agredido, de unos 20 años de edad, fue derribado y recibió varios golpes en el rostro y el cuerpo. Tras la agresión, los presuntos responsables huyeron a bordo de motocicletas.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes atendieron al joven lesionado y lo valoraron en el sitio.

Las autoridades informaron que se realizará el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los agresores y esclarecer las causas del enfrentamiento.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]