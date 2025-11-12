La diputada local del PAN, Laura Álvarez recriminó “la manera autoritaria en la que la presidenta Claudia Sheinbaum se blinda” de las manifestaciones de jóvenes programadas para este 15 de noviembre.

“Nos parece que las vallas de tres metros que protegen al Zócalo, al Palacio Nacional, son una exageración, así debería el Estado de preocuparse por cuidar y blindar a las familias que sufren violencia y abandono”, dijo.

La legisladora indicó que el PAN ha luchado por proponer estrategias de seguridad, desde las y los diputados, con mayores presupuestos, pero el Gobierno simplemente no atiende esta solicitud.

“Por el simple hecho de que se trata de una iniciativa de Acción Nacional, Morena rechaza aceptar que México vive acosado por los criminales y convertido en una fosa común”, abundó.

Laura Álvarez lamentó que mientras la presidenta se protege con estas mega vallas, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas y desde luego en la Ciudad de México no es posible garantizar protección.

Expresó que las declaraciones de la presidenta al intentar minimizar estos hechos son cuestionables cuando las víctimas reclaman auxilio en el transporte público, quieren seguridad, y demandan protección.

La legisladora local dijo que el Estado le teme al pueblo, no respeta diferencias de ideologías y está completamente aislado de las causas sociales.

