Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

La Secretaría del Medio Ambiente pone a disposición de la ciudadanía centros de acopio de en el Parque Ecológico de Xochimilco y Centros de Cultura Ambiental.

Los centros de acopio recibirán flores en maceta, pétalos, tallos o solo flores. La iniciativa busca la participación comunitaria en un modelo de sustentabilidad.

El centro de acopio en el Parque Ecológico de Xochimilco estará ubicado en la caseta 1 en la zona del estacionamiento. Y los demás estarán en los Centros de de Cultura Ambiental Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica.

El objetivo es seguir fomentando la cultura del reciclaje y evitar la generación de residuos en la Ciudad de México.

El material orgánico como las flores, pétalos y tallos se someten a revisión y se trituran para ser utilizados como compostaje en la zona del invernadero y chinampas, actividad que brinda nutrientes a los suelos. Asimismo, el resto de materiales como maceta y tierra serán empleados en los talleres de educación ambiental.

Durante los acopios, se han recibido más de 100 macetas de cempasúchil que son traídas por empresas o incluso vecinas y vecinos de unidades habitacionales, quienes se organizan para trasladarlas en un mismo vehículo todas las plantas. Entre 2023 y 2024 se recibieron alrededor de 700 macetas, además de flores y pétalos.

En el Parque Ecológico podrán acudir del 8 al 31 de noviembre de martes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

En los centros Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica recibirán las flores para darles una segunda vida del 7 al 16 de noviembre en un horario de lunes a domingo de 9:00 a 15:00 horas. Las ubicaciones de los CCA son las siguientes:

Direcciones

  • CCA Acuexcomatl

Av. Año de Juárez #1900 Col. Quirino Mendoza, Alc. Xochimilco, C.P. 16610

  • CCA Yautlica

Av. de las Torres S/N Col. Ampliación Emiliano Zapata, Alc. Iztapalapa, C.P. 09637

  • CCA Ecoguardas

Carretera Picacho Ajusco KM 5.5, Col. Ampliación Miguel Hidalgo. Alc. Tlalpan, C.P. 14250

