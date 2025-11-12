¿Cuáles son los edificios blindados con vallas por marchas de la CNTE y la Generación Z en la CDMX?

Palacio Nacional y otros edificios del primer cuadro del Centro Histórico están resguardados con vallas, ante el anuncio de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Generación Z, programadas para el próximo jueves, viernes y sábado.

Desde primera hora del martes 11 de noviembre, trabajadores comenzaron a instalar los muros metálicos en los alrededores de Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y negocios del Zócalo capitalino.

También se pusieron protecciones en edificios de la calle 5 de Mayo y el Palacio de Bellas Artes.

Lee también Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

Desde hace días, el grupo identificado como Generación Z advirtió de una movilizacion para el sábado 15 de noviembre, que partirá a las 11 horas del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo.

El colectivo se ha dicho apartidista y que busca denunciar la corrupción e inseguridad en el país.

Por su parte, la CNTE avisó de un paro nacional de 48 horas para el jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

Lee también FOTOS: Amurallan el Zócalo de la CDMX ante movilizaciones de la CNTE y la Generación Z

Los maestros quieren reactivar las mesas de negociación con el Gobierno federal en solución a sus demandas de la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2017 y de la reforma educativa, entre otras.

En esta ocasión, las vallas fueron instaladas a varios metros de distancia de los edificios del perímetro del Zócalo de la Ciudad de México.

La noche del martes aún se observaban trabajos para la colocación de protecciones en el Centro Histórico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL