Alrededor de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de la Ciudad de México se colocaron vallas metálicas de casi tres metros de altura ante la llamada marcha de la Generación Z del 15 de noviembre para exigir alto a la violencia y las movilizaciones de la CNTE del este jueves y viernes.

Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Lee también CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Lee también Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral

Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores del Palacio de Bellas Artes ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Lee también CNTE alista paro nacional de 48 horas; exigen abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017

Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores del Palacio de Bellas Artes ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot