Más Información
UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política
Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos
Alrededor de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de la Ciudad de México se colocaron vallas metálicas de casi tres metros de altura ante la llamada marcha de la Generación Z del 15 de noviembre para exigir alto a la violencia y las movilizaciones de la CNTE del este jueves y viernes.
Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Lee también CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas
Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Lee también Encapsulan el Zócalo; amurallan Palacio Nacional y Catedral
Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL
Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores del Palacio de Bellas Artes ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
Lee también CNTE alista paro nacional de 48 horas; exigen abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017
Vallas metálicas fueron colocadas en los alrededores del Palacio de Bellas Artes ante las movilizaciones de la CNTE y la Generación Z, el martes 11 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
maot
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]