La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista un paro nacional de actividades por 48 horas los días 13 y 14 de noviembre, con movilizaciones simultáneas en todo el país, cierres de calles y toma de las plazas principales en, al menos, 30 entidades de la República mexicana.

De acuerdo con un comunicado difundido por el magisterio disidente, las protestas tendrán como eje la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas tanto por Enrique Peña Nieto como por Andrés Manuel López Obrador.

También demandarán la reinstalación de la mesa nacional de trabajo con el gobierno federal y la reactivación de las mesas resolutivas estatales suspendidas desde meses atrás.

Con un video difundido en redes sociales, la CNTE informó que las movilizaciones empezarán desde las 8 de la mañana, después se llevarán a cabo mítines en las principales plazas públicas del país.

En suma, la disidencia magisterial advirtió que durante las dos jornadas de paro tomarán avenidas, calles, casetas y puntos centrales de los estados como parte de sus acciones de presión.

En la Ciudad de México sus actividades principales se concentrarán en movilizaciones frente al Congreso de la Unión y en el Zócalo capitalino, donde prevén instalar plantones y actos políticos. Asimismo, amagaron con tomar las casetas de salida Morelos y Puebla.

La dirigencia magisterial indicó que el paro será el preámbulo de nuevas acciones nacionales si no hay respuesta del gobierno federal ante sus exigencias, entre ellas, la revisión integral del sistema de pensiones y la reposición de derechos laborales.

