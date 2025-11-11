Más Información

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Bajan 37% los homicidios dolosos en México: Gabinete de Seguridad; 32 asesinatos menos al día desde hace 13 meses

Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos: SESNSP; Guanajuato encabeza la lista con más asesinatos

Zacatecas destaca por baja en homicidios dolosos: SESNSP; Guanajuato encabeza la lista con más asesinatos

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Caso Carlos Manzo: "El protocolo no falló", asegura Defensa; no se logró aplicación completa porque el alcalde no aceptó, señala

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

Ajustan arancel a importación de azúcar; será de 156% en grano, remolacha o jarabe y llegará a 210.44% para azúcar líquida, refinada e invertida

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

¿Hasta cuándo afectará el frente frío número 13 al Valle de México?

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

Detenciones impulsan cobertura de García Harfuch: Estudio A.R.M.A.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () alista un paro nacional de actividades por 48 horas los días 13 y 14 de noviembre, con movilizaciones simultáneas en todo el país, cierres de calles y toma de las plazas principales en, al menos, 30 entidades de la República mexicana.

De acuerdo con un comunicado difundido por el magisterio disidente, las protestas tendrán como eje la abrogación de la , así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas tanto por Enrique Peña Nieto como por Andrés Manuel López Obrador.

También demandarán la reinstalación de la mesa nacional de trabajo con el gobierno federal y la reactivación de las mesas resolutivas estatales suspendidas desde meses atrás.

Lee también

Con un video difundido en redes sociales, la CNTE informó que las movilizaciones empezarán desde las 8 de la mañana, después se llevarán a cabo en las principales plazas públicas del país.

En suma, la disidencia magisterial advirtió que durante las dos jornadas de paro tomarán avenidas, calles, casetas y puntos centrales de los estados como parte de sus acciones de presión.

En la Ciudad de México sus actividades principales se concentrarán en movilizaciones frente al y en el Zócalo capitalino, donde prevén instalar plantones y actos políticos. Asimismo, amagaron con tomar las casetas de salida Morelos y Puebla.

La dirigencia magisterial indicó que el paro será el preámbulo de nuevas acciones nacionales si no hay respuesta del gobierno federal ante sus exigencias, entre ellas, la revisión integral del sistema de pensiones y la reposición de derechos laborales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]