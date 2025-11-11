Esta mañana, Palacio Nacional amaneció totalmente blindado con vallas metálicas de casi tres metros ante la próxima "Marcha de la Generación Z" programada para el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante la madrugada, fueron colocadas estas vallas metálicas en todo el frente del recinto histórico, así como en todos sus accesos por las calles de Corregidora y Moneda.

Hasta el momento una cuadrilla de trabajadores se encuentra soldando las vallas metálicas para su reforzamiento.

También fueron colocadas vallas en la plancha del Zócalo frente a la Catedral Metropolitana.

En redes sociales, se ha convocado a una marcha por parte de usuarios que se identifican como simpatizantes de la llamada Generación Z para exigir a las autoridades un alto a la violencia en México.

