UIF bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas, que acusa persecución política

Diócesis de Zamora lanza mensaje a cárteles; "Les ordenamos en nombre de Dios, cese inmediato a la violencia"

Javier Duarte tendrá que esperar para salir de prisión; jueza aplaza audiencia

Unión de Productores de Caña se deslinda de protestas y bloqueos; alcanzan nuevo acuerdo de arancel al azúcar importada

Tres de los 19 ataques de EU a presuntas narcolanchas han sido en costas de Acapulco: Washington Post; suman 76 muertos

Detienen a 6 militares involucrados en la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; FGR dará seguimiento al caso, dice

Por motivo de la Marcha de la generación Z, este próximo 15 de noviembre, y las movilizaciones de la , se blindó completamentecon vallas de casi 3 metros.

La convocatoria a esta marcha por parte de los jóvenes se dio a través de las redes sociales, en donde exigen a las autoridades parar la violencia que se sufre en el país.

Asimismo, la CNTE informó que alista un paro nacional por 48 horas, los días 13 y 14 de noviembre, con movilizaciones por todo el país.

Blindan Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla
Blindan Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla
Palacio Nacional amanece blindado. Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL
Palacio Nacional amanece blindado. Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL
