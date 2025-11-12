Por motivo de la Marcha de la generación Z, este próximo 15 de noviembre, y las movilizaciones de la CNTE, se blindó completamente Palacio Nacional con vallas de casi 3 metros.

La convocatoria a esta marcha por parte de los jóvenes se dio a través de las redes sociales, en donde exigen a las autoridades parar la violencia que se sufre en el país.

Asimismo, la CNTE informó que alista un paro nacional por 48 horas, los días 13 y 14 de noviembre, con movilizaciones por todo el país.

Blindan Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla

Palacio Nacional amanece blindado. Foto: Pedro Villa y Caña / EL UNIVERSAL