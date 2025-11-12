Tras confirmar el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la medida de suspender los trabajos en un tramo no implica la cancelación del proyecto, sino proteger los hallazgos.

“Tiene como propósito garantizar la adecuada protección, recuperación y documentación de los materiales arqueológicos encontrados. Una vez concluidas las labores técnicas, la obra podrá continuar en coordinación con las instancias responsables”, expuso.

El INAH confirmó el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, y estos fueron, hasta el momento, un cráneo humano y fragmentos de cerámica los cuales fueron recolectados para su análisis y registro.