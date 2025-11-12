Más Información
Tras confirmar el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la medida de suspender los trabajos en un tramo no implica la cancelación del proyecto, sino proteger los hallazgos.
“Tiene como propósito garantizar la adecuada protección, recuperación y documentación de los materiales arqueológicos encontrados. Una vez concluidas las labores técnicas, la obra podrá continuar en coordinación con las instancias responsables”, expuso.
El INAH confirmó el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, y estos fueron, hasta el momento, un cráneo humano y fragmentos de cerámica los cuales fueron recolectados para su análisis y registro.
“El área en la que se realizan los trabajos se ubica contigua al ex Templo de San Antonio Abad, un inmueble histórico que forma parte de la traza antigua del sur del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde previamente se han registrado otros hallazgos durante obras de infraestructura.
“Los arqueólogos del INAH efectúan excavaciones controladas y limpieza minuciosa del material con el fin de determinar su contexto, antigüedad y posible asociación con otros elementos culturales”, expuso.
El Instituto reitera su compromiso con la protección y salvaguardia del patrimonio arqueológico de la nación, así como su colaboración permanente con las dependencias de los tres niveles de gobierno para conciliar la conservación del patrimonio con el desarrollo urbano y las obras públicas.
