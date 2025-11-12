Más Información

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Auroras boreales en México; expertos explican las luces en el cielo captadas anoche

Auroras boreales en México; expertos explican las luces en el cielo captadas anoche

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

Tras confirmar el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la , sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aseguró que la medida de suspender los trabajos en un tramo no implica la cancelación del proyecto, sino proteger los hallazgos.

“Tiene como propósito garantizar la adecuada protección, recuperación y documentación de los materiales arqueológicos encontrados. Una vez concluidas las labores técnicas, la obra podrá continuar en coordinación con las instancias responsables”, expuso.

El INAH confirmó el hallazgo de vestigios arqueológicos en uno de los frentes de obra de la Calzada Flotante, sobre la Calzada San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, y estos fueron, hasta el momento, un cráneo humano y fragmentos de cerámica los cuales fueron recolectados para su análisis y registro.

Lee también

“El área en la que se realizan los trabajos se ubica contigua al ex Templo de San Antonio Abad, un inmueble histórico que forma parte de la traza antigua del sur del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde previamente se han registrado otros hallazgos durante obras de infraestructura.

“Los arqueólogos del INAH efectúan excavaciones controladas y limpieza minuciosa del material con el fin de determinar su contexto, antigüedad y posible asociación con otros elementos culturales”, expuso.

El Instituto reitera su compromiso con la protección y salvaguardia del patrimonio arqueológico de la nación, así como su colaboración permanente con las dependencias de los tres niveles de gobierno para conciliar la conservación del patrimonio con el desarrollo urbano y las obras públicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]