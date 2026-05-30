El Hot Sale 2026 está entrando en su recta final y, si las mejores ofertas te tomaron por sorpresa, aún estás muy a tiempo de subirte a la ola de descuentos.

En un mundo donde el tiempo vuela y la rutina no da tregua, optimizar tus minutos es vital; por ello, un smartwatch se ha convertido en el aliado tecnológico definitivo. Ya no solo se trata de medir tus pasos o recibir notificaciones, sino de llevar el control total de tu día a día directamente en la muñeca.

En esta guía te presentamos los mejores relojes inteligentes que puedes cazar con rebajas imperdibles antes de que el reloj marque el fin del evento.

Los smartwatch que están en oferta en Amazon México

HUAWEI Watch GT 6 Pro Smartwatch 46mm

El Huawei Smartwatch Watch gt6 Pro en su versión de 46 mm es un dispositivo de gama premium diseñado para quienes buscan un equilibrio perfecto entre la elegancia de un reloj tradicional y las funciones deportivas más exigentes.

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Samsung Smartwatch Galaxy Fit 3 Oro rosa

El Samsung Galaxy Fit 3 - Smartwatch, 40mm, Pink Gold (u Oro Rosa) es una pulsera inteligente enfocada en el fitness que destaca por su diseño ultraligero y estilizado, ideal para el uso diario y el monitoreo deportivo sin perder el estilo.

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OPPO Watch X2 Mini Glimmer Gold

El Oppo Watch X2 Mini Smartwatch Golden (comercializado también como Glimmer Gold) es un reloj inteligente premium que destaca por su formato compacto, diseño de alta gama y su completo sistema operativo, siendo ideal para quienes buscan un accesorio elegante sin comprometer las funciones inteligentes más avanzadas.

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E T EASYTAO | Smartwatch Hombre

El E T EASYTAO | Smartwatch Hombre (representado por modelos populares de la marca como el EASYTAO Smartwatch Hombre Alexa o su versión de correa metálica es un reloj inteligente de entrada que se enfoca en ofrecer funciones sumamente completas por una fracción del costo de las marcas premium. Es una opción ideal para quienes buscan un asistente diario práctico y accesible.

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HUAWEI Band 11 Smartwatch

La Huawei Band 11 es una pulsera inteligente de última generación que perfecciona el concepto de los dispositivos wearables ultra compactos. Está diseñada específicamente para quienes buscan un monitoreo de salud profesional y deportivo en un formato extremadamente cómodo y ligero.

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