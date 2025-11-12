Más Información
Autoridades de la Ciudad de México capturaron a 14 presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al narcomenudeo al oriente de la capital y aseguraron más de mil 500 dosis de droga y armas de fuego.
Las detenciones se realizaron mediante cinco cateos en calles de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, en los cuales se detuvo a Concepción Zamora González, alias "Concha", de 56 años de edad, señalada por autoridades como la probable lideresa del grupo delictivo.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) realizaron investigaciones sobre cinco inmuebles que al parecer eran usados para reuniones, almacenamiento y distribución de droga.
Lee también Cae presunto ladrón de joyerías tras operativo virtual; la SSC lo detuvo en Venustiano Carranza
Con los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de cateo, quien otorgó los 5 mandamientos.
En los operativos participaron elementos de la SSC y de la FGJ con apoyo de personal de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina Armada de México, de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Guardia Nacional.
Uno de los inmuebles cateados se encuentra en la colonia Barrio San Antonio, dos en Valle de San Lorenzo y dos más en Barrio San Miguel, informó la SSC.
Lee también Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año
En total se detuvo a ocho hombres y seis mujeres y se aseguraron dosis de marihuana, metanfetamina y cocaína, así como dos armas de fuego cortas.
La SSC informó que Concepción Zamora cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado.
Los presuntos integrantes del grupo criminal fueron presentados ante un representante del Ministerio publico para que defina su situación jurídica.
LL
