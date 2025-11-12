Derivado de un operativo de búsqueda y seguimiento virtual, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a un hombre señalado como el probable responsable del robo cometido en una joyería con razón social ARAG, ubicada dentro de una plaza comercial en la zona de San Jerónimo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la dependencia, además fueron detenidos un hombre y una mujer que intentaron impedir la detención del presunto ladrón, quien estaría vinculado con al menos tres robos a negocios en distintas alcaldías.

Los hechos se registraron luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente reportaron el robo en una joyería localizada en Periférico Sur y San Jerónimo. Al arribar al sitio, los policías se entrevistaron con una empleada que narró que varios sujetos con capuchas irrumpieron en el local, rompieron las vitrinas y sustrajeron relojes, pulseras y cadenas, dos de ellas de oro.

Lee también Obras en Línea 3 del Metro comenzarán en diciembre de 2026 y se prevé que duren un año

Durante el asalto, un custodio de una empresa de valores realizó dos detonaciones al techo, lo que provocó que los asaltantes huyeran sin que se registraran personas lesionadas.

Con la información recabada, los efectivos implementaron un dispositivo de búsqueda y rastreo con apoyo de las cámaras de videovigilancia del C2, a través de las cuales se observó que los delincuentes escaparon a bordo de dos motocicletas, que posteriormente abandonaron en calles de la colonia Copilco Universidad, alcaldía Coyoacán, para después ingresar a la estación Copilco del Metro.

El cerco virtual permitió ubicarlos finalmente en la calle Plaza San Lázaro, colonia Zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde fue detenido un hombre de 24 años de edad. Durante la revisión preventiva se le aseguró una maleta con exhibidores, un par de aretes, tres relojes, dos gorras, tres chamarras y un arma de fuego corta.

Lee también FOTOS: Amurallan el Zócalo de la CDMX ante movilizaciones de la CNTE y la Generación Z

Mientras los uniformados realizaban el aseguramiento, un hombre de 45 años y una mujer de 56 intentaron interferir en la acción policial, por lo que también fueron detenidos.

Los tres implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con lo decomisado y las dos motocicletas: una negra sin placas y otra negro con rojo con permiso provisional.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido principal estaría relacionado con tres robos a tiendas departamentales en las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Además, cuenta con un antecedente en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2020 y dos carpetas de investigación por el mismo delito en 2018.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL