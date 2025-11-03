Más Información

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025; es el galardón más importante de la literatura en español

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcó su lucha contra el crimen

Carlos Manzo: las frases con las que desafió al narco y marcó su lucha contra el crimen

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Las obras para rehabilitar el Centro de Transferencia Modal () Huipulco, que conecta con el Estadio Azteca, ya iniciaron. Esto rumbo a la .

Actualmente se llevan a cabo los trabajos en un tramo del puente y en el paradero F de este lugar.

En un recorrido realizado por , se pudo constatar que se trata de alrededor de 15 trabajadores que laboran tanto en el puente como en el paradero.

Inician obras de rehabilitación en el Cetram Huipulco rumbo al Mundial 2026 (03/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Inician obras de rehabilitación en el Cetram Huipulco rumbo al Mundial 2026 (03/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Lee también

En este último ya se realizó el retiro de algunas piedras que formaban parte del suelo donde los usuarios esperaban los camiones; a la par, dos trabajadores se encuentran cavando hacia abajo.

Mientras, la zona del paradero F se encuentra tapada en su totalidad por estructuras de madera y redes metálicas para que nadie pueda pasar al lugar. Asimismo, decenas de camiones fueron reubicados hacia Avenida Acoxpa.

Lee también

Inician obras de rehabilitación en el Cetram Huipulco rumbo al Mundial 2026 (03/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Inician obras de rehabilitación en el Cetram Huipulco rumbo al Mundial 2026 (03/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

El puente que conecta con el Estadio Azteca también se encuentra ya en trabajos para su remodelación. Por lo que están cerrados cuatro accesos peatonales.

En este espacio se realizarán diversas obras que incluyen la renovación de un mercado para reordenar el comercio informal, rescate de puentes de acceso, un biciestacionamiento y colocación de cámaras de videovigilancia.

En agosto pasado este diario dio a conocer en sus páginas que el Cetram Huipulco estaba descuidado, con infraestructura dañada, ambulantaje y zonas desordenadas que proyectaban inseguridad al transitar el área, de acuerdo con peatones y usuarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]