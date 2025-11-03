Más Información
Tribunal de Disciplina arranca con sanciones; suspende a juez de Colima por reducir penas en delitos de posesión de armas
La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar
Las obras para rehabilitar el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, que conecta con el Estadio Azteca, ya iniciaron. Esto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Actualmente se llevan a cabo los trabajos en un tramo del puente y en el paradero F de este lugar.
En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que se trata de alrededor de 15 trabajadores que laboran tanto en el puente como en el paradero.
Lee también ¿Qué aseguró la Fiscalía de Justicia en los cateos en albergues de la Fundación Casa de las Mercedes?
En este último ya se realizó el retiro de algunas piedras que formaban parte del suelo donde los usuarios esperaban los camiones; a la par, dos trabajadores se encuentran cavando hacia abajo.
Mientras, la zona del paradero F se encuentra tapada en su totalidad por estructuras de madera y redes metálicas para que nadie pueda pasar al lugar. Asimismo, decenas de camiones fueron reubicados hacia Avenida Acoxpa.
Lee también Secretaria de Turismo de la CDMX se dice a favor de la regulación de todas las plataformas de hospedaje
El puente que conecta con el Estadio Azteca también se encuentra ya en trabajos para su remodelación. Por lo que están cerrados cuatro accesos peatonales.
En este espacio se realizarán diversas obras que incluyen la renovación de un mercado para reordenar el comercio informal, rescate de puentes de acceso, un biciestacionamiento y colocación de cámaras de videovigilancia.
En agosto pasado este diario dio a conocer en sus páginas que el Cetram Huipulco estaba descuidado, con infraestructura dañada, ambulantaje y zonas desordenadas que proyectaban inseguridad al transitar el área, de acuerdo con peatones y usuarios.
aov
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]