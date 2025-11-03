Las obras para rehabilitar el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, que conecta con el Estadio Azteca, ya iniciaron. Esto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Actualmente se llevan a cabo los trabajos en un tramo del puente y en el paradero F de este lugar.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que se trata de alrededor de 15 trabajadores que laboran tanto en el puente como en el paradero.

Inician obras de rehabilitación en el Cetram Huipulco rumbo al Mundial 2026 (03/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Lee también ¿Qué aseguró la Fiscalía de Justicia en los cateos en albergues de la Fundación Casa de las Mercedes?

En este último ya se realizó el retiro de algunas piedras que formaban parte del suelo donde los usuarios esperaban los camiones; a la par, dos trabajadores se encuentran cavando hacia abajo.

Mientras, la zona del paradero F se encuentra tapada en su totalidad por estructuras de madera y redes metálicas para que nadie pueda pasar al lugar. Asimismo, decenas de camiones fueron reubicados hacia Avenida Acoxpa.

Lee también Secretaria de Turismo de la CDMX se dice a favor de la regulación de todas las plataformas de hospedaje

Inician obras de rehabilitación en el Cetram Huipulco rumbo al Mundial 2026 (03/11/2025). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

El puente que conecta con el Estadio Azteca también se encuentra ya en trabajos para su remodelación. Por lo que están cerrados cuatro accesos peatonales.

En este espacio se realizarán diversas obras que incluyen la renovación de un mercado para reordenar el comercio informal, rescate de puentes de acceso, un biciestacionamiento y colocación de cámaras de videovigilancia.

En agosto pasado este diario dio a conocer en sus páginas que el Cetram Huipulco estaba descuidado, con infraestructura dañada, ambulantaje y zonas desordenadas que proyectaban inseguridad al transitar el área, de acuerdo con peatones y usuarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov