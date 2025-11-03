Más Información

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde

Despiden a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan; llueven reclamos al gobernador

“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo

Tienda Waldo’s, donde murieron 23 personas, no tenía programa autorizado de Protección Civil; cierran todos los locales de la cadena en Sonora

Un pianista japonés, un concierto en el Roberto Cantoral y la despedida de Eugenia Revueltas, por Lázaro Azar

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

La presidenta Claudia Sheinbaum y la FIFA presentan hoy los detalles del próximo Mundial 2026, organizado en conjunto entre México, EUA y Canadá. Será la Copa de Fútbol más grande de la historia; serán 13 partidos los que se jugarán en nuestro país. ¿Qué implica para México este evento? ¿Estará todo listo para junio de 2026? David Faitelson, periodista, colaborador de TUDN; nos habla al respecto.

