Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; “de flojera críticos desubicados”, dice
“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”: esposa de Manzo durante homenaje al alcalde
“Era juntos para toda la vida, mi amor”; Joel se despide de su esposa embarazada tras la explosión en Waldo's en Hermosillo
Tienda Waldo’s, donde murieron 23 personas, no tenía programa autorizado de Protección Civil; cierran todos los locales de la cadena en Sonora
Un pianista japonés, un concierto en el Roberto Cantoral y la despedida de Eugenia Revueltas, por Lázaro Azar
La presidenta Claudia Sheinbaum y la FIFA presentan hoy los detalles del próximo Mundial 2026, organizado en conjunto entre México, EUA y Canadá. Será la Copa de Fútbol más grande de la historia; serán 13 partidos los que se jugarán en nuestro país. ¿Qué implica para México este evento? ¿Estará todo listo para junio de 2026? David Faitelson, periodista, colaborador de TUDN; nos habla al respecto.
