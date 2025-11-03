La presidenta Claudia Sheinbaum y la FIFA presentan hoy los detalles del próximo Mundial 2026, organizado en conjunto entre México, EUA y Canadá. Será la Copa de Fútbol más grande de la historia; serán 13 partidos los que se jugarán en nuestro país. ¿Qué implica para México este evento? ¿Estará todo listo para junio de 2026? David Faitelson, periodista, colaborador de TUDN; nos habla al respecto.

