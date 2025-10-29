El Trolebús Elevado de la Línea 10 del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) cumplió tres años de operaciones en la alcaldía Iztapalapa; desde su inauguración, ha registrado un total de 94.6 millones de viajes.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó, a través de un comunicado, que la Línea 10 del Trolebús Elevado ha tenido un promedio diario de 115,789 viajes, con un tiempo estimado de 20 minutos de traslado entre terminales, que recorre 8.5 kilómetros a lo largo de 10 estaciones que van desde Constitución de 1917 hasta Santa Martha.

Detallo que el Trolebús Elevado fortalece la movilidad en la zona oriente de la capital, al ofrecer conexión con otros medios de transporte como el Metro, el Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el transporte concesionado.

Explicó que permite que sea posible viajar desde la Ciudad de México al Estado de México y viceversa.

“Trolebús Elevado cumple tres años apostando por la #Electromovilidad con más de 94.6 millones de traslados” dijo Semovi en x.

Además, detalló que el 14 de agosto de este año se alcanzó un récord de 150,404 traslados en un solo día, cifra que representa el mayor número de usuarios desde el inicio de sus operaciones.

