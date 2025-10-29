La Alcaldía Coyoacán informó que del 31 de octubre al 2 de noviembre se implementarán cierres viales en distintos puntos de la demarcación con motivo de las celebraciones por el Día de Muertos.

A través de su cuenta oficial en X, la alcaldía detalló que los cierres de ejes viales se realizarán a partir de las 12:00 horas y hasta la 01:30 del día siguiente.

En las calles Pino y Presidente Carranza, así como Malitzin y parte de Gómez Farías, tendrán acceso únicamente para residentes que presenten identificación oficial o tarjeta provisional.

Lee también Día de Muertos 2025: Profeco instalará módulos para atender quejas durante esta festividad

Asimismo, las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, Pacífico y en las calles de Allende, Gómez Farías, Xicoténcatl, Belisario Domínguez y Ayuntamiento permanecerán cerradas con dirección al Centro de Coyoacán.

En el centro de Coyoacán, el acceso será exclusivamente peatonal durante los tres días de celebración.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó durante la inauguración de la Mega Ofrenda en el Jardín Hidalgo que se realizarán diversas actividades en el Centro Histórico de la demarcación para conmemorar esta festividad.

Lee también Canaco CDMX prevé que Día de Muertos dejará derrama económica de más de 11 mil millones de pesos

“Coyoacán tiene para ustedes múltiples opciones para disfrutar sanamente, con la familia y los amigos durante esta temporada”, expresó el edil.

De acuerdo con la alcaldía, el programa contempla exposiciones, conciertos, una pasarela de catrinas y la instalación de ofrendas en distintos espacios culturales de la demarcación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL