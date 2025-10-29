Más Información

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Sheinbaum rechaza decisión de EU de cancelar vuelos desde el AIFA; “México no es piñata de nadie”, señala

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Adán avaló empresas de seguridad del Líder de “La Barredora”; todas siguen operando

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Interpol detiene a exfuncionario capitalino Simón Levy; enfrenta dos órdenes de aprehensión

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Agricultores comienzan a levantar bloqueos tras acuerdo con el gobierno federal

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

Transportistas suspenden megabloqueo en Ciudad de México; se reunirán con autoridades capitalinas el viernes

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

México y EU acuerdan en Corea del Sur los "siguientes pasos" de la negociación comercial

La Alcaldía Coyoacán informó que del 31 de octubre al 2 de noviembre se implementarán cierres viales en distintos puntos de la demarcación con motivo de las celebraciones por el .

A través de su cuenta oficial en X, la alcaldía detalló que los cierres de ejes viales se realizarán a partir de las 12:00 horas y hasta la 01:30 del día siguiente.

En las calles Pino y Presidente Carranza, así como Malitzin y parte de Gómez Farías, tendrán acceso únicamente para residentes que presenten identificación oficial o tarjeta provisional.

Lee también

Asimismo, las avenidas Miguel Ángel de Quevedo, Pacífico y en las calles de Allende, Gómez Farías, Xicoténcatl, Belisario Domínguez y Ayuntamiento permanecerán cerradas con dirección al Centro de Coyoacán.

En el centro de Coyoacán, el acceso será exclusivamente peatonal durante los tres días de celebración.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, informó durante la inauguración de la Mega Ofrenda en el Jardín Hidalgo que se realizarán diversas actividades en el Centro Histórico de la demarcación para conmemorar esta festividad.

Lee también

“Coyoacán tiene para ustedes múltiples opciones para disfrutar sanamente, con la familia y los amigos durante esta temporada”, expresó el edil.

De acuerdo con la alcaldía, el programa contempla exposiciones, conciertos, una pasarela de catrinas y la instalación de ofrendas en distintos espacios culturales de la demarcación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]