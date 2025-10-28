Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a partir de este martes 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instalará módulos de atención para recibir quejas contra proveedores que abusen en la celebración de los días de Fieles Difuntos y Todos Santos.

Además, colocará listas de precios y decálogos, verificará la calibración de instrumentos de medición como básculas y relojes registradores de tiempo.

En un comunicado, la dependencia indicó que personal de la Profeco vigilarán diferentes giros comerciales como: tiendas de autoservicios, departamentales y de conveniencia; tiendas de disfraces, carnicerías, pollerías, tiendas de artículos religiosos, dulcerías, panaderías, estacionamientos públicos, expendios de cerveza, expendios de chiles secos, moles y semillas.

Así como expendios de masa de maíz y nixtamal; tortillerías, expendios de materias primas, parques de diversiones, centros de espectáculos, papelerías, recauderías, fruterías, abarrotes, misceláneas y cremerías.

Todo ello será parte del Programa “Fieles Difuntos y Día de Muertos 2025” en el que se vigilará el comportamiento de proveedores de bienes, productos y servicios de temporada.

Ello porque este 1 y 2 de noviembre la tradición marca celebrar el Día de Fieles Difuntos y de Todos Santos.

