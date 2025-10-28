Más Información
México participa en rescate de sobreviviente del ataque de EU a supuestas narcolanchas en el Pacífico
Sheinbaum pide reunión de Semar y SRE con embajador Johnson tras ataque de EU a “narcolanchas”; México está en contra, dice
FGR va por extradición a México de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; es acusado del desvío de 3 mil mdp
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que, como parte de las celebraciones del Día de Muertos 2025, los próximos 1 y 2 de noviembre se implementará un operativo en los panteones civiles de Dolores y Sanctórum, en los que se espera una asistencia de más de 100 mil personas.
Indicó que el dispositivo de seguridad estará a cargo de Blindar MH, con elementos dentro de los diversos panteones y se contará con el apoyo de los sectores Tacubaya y Tacuba para resguardar la seguridad de los asistentes.
Además, expuso, la Comisión de Seguridad de la alcaldía se desplegará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de Tránsito.
Señaló que también personal de la Dirección de Protección Civil instalará un Centro de Mando en cada panteón, donde desplegará una ambulancia, paramédicos y personal capacitado para atender cualquier emergencia.
Lee también: "La CDMX no se construye con imposiciones, sino con diálogo", Cravioto; anuncia creación de Cabildo Popular
Recordó que no habrá acceso a vehículos en los dos cementerios para evitar accidentes y obstrucción de vialidades. Agregó que para el apoyo de algunos visitantes con discapacidad, enfermedad o adultos mayores, se contará con una camioneta y el servicio de calandrias en el Panteón de Dolores para facilitar la movilidad.
Mauricio Tabe invitó a los visitantes a mantener el orden para que estas fiestas transcurran en paz y con tranquilidad, por lo que llamó a "no llevar bebidas alcohólicas, armas o cualquier objeto que represente un riesgo y queda prohibida la pirotecnia y cualquier elemento carburante o flamable".
El alcalde de Miguel Hidalgo manifestó que integrantes de la Subdirección de Mercados y Vía Pública supervisarán los permisos temporales de la “Romería de Día de Muertos” dentro y fuera de los panteones y estarán en operativo permanente para mantener el orden.
Lee también: Gobierno de CDMX se reunirá con transportistas el próximo viernes, adelanta César Cravioto
Actividades Día de Muertos
Mauricio Tabe agregó que para celebrar en familia y mantener vivas las tradiciones, se realizarán una serie de actividades con motivo del Día de Muertos en distintos puntos de la demarcación y en los panteones Civil de Dolores y Sanctórum.
Detalló que este viernes 31 de octubre iniciarán con el primer Paseo Ciclista "Entre Tumbas y Pedales", que se llevará a cabo al interior del Panteón Dolores, donde los asistentes recorrerán distintas secciones y encontrarán personajes “del más allá”, quienes contarán historias y leyendas en las cuatro paradas que se harán en el panteón, que este año celebra su 150 aniversario.
“Nos vamos a reunir desde las cinco en la Glorieta de la Lealtad, ahí en los Pinos y después nos vamos a subir hacia el panteón de Dolores, ahí vamos a recorrer varias secciones y habrá leyendas, cuentacuentos, entonces, imagínense la experiencia de noche en el panteón más grande de nuestro país con todas las leyendas y los cuenta cuentos, va a ser una experiencia inolvidable”, dijo el edil.
La alcaldía señaló que para mayor información sobre todas las actividades que se tienen programadas como la instalación de la Ofrenda de mascotas y la Tercera Ofrenda Conmemorativa de la Fosa Común en el Panteón Civil podrá consultarse en las redes sociales o en la página oficial de la alcaldía: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]