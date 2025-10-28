El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que, como parte de las celebraciones del Día de Muertos 2025, los próximos 1 y 2 de noviembre se implementará un operativo en los panteones civiles de Dolores y Sanctórum, en los que se espera una asistencia de más de 100 mil personas.

Indicó que el dispositivo de seguridad estará a cargo de Blindar MH, con elementos dentro de los diversos panteones y se contará con el apoyo de los sectores Tacubaya y Tacuba para resguardar la seguridad de los asistentes.

Además, expuso, la Comisión de Seguridad de la alcaldía se desplegará en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Subsecretaría de Tránsito.

Tabe indicó que el dispositivo de seguridad estará a cargo de Blindar MH Foto: Especial.

Señaló que también personal de la Dirección de Protección Civil instalará un Centro de Mando en cada panteón, donde desplegará una ambulancia, paramédicos y personal capacitado para atender cualquier emergencia.

Recordó que no habrá acceso a vehículos en los dos cementerios para evitar accidentes y obstrucción de vialidades. Agregó que para el apoyo de algunos visitantes con discapacidad, enfermedad o adultos mayores, se contará con una camioneta y el servicio de calandrias en el Panteón de Dolores para facilitar la movilidad.

Mauricio Tabe invitó a los visitantes a mantener el orden para que estas fiestas transcurran en paz y con tranquilidad, por lo que llamó a "no llevar bebidas alcohólicas, armas o cualquier objeto que represente un riesgo y queda prohibida la pirotecnia y cualquier elemento carburante o flamable".

El alcalde de Miguel Hidalgo manifestó que integrantes de la Subdirección de Mercados y Vía Pública supervisarán los permisos temporales de la “Romería de Día de Muertos” Foto: Especial.

El alcalde de Miguel Hidalgo manifestó que integrantes de la Subdirección de Mercados y Vía Pública supervisarán los permisos temporales de la “Romería de Día de Muertos” dentro y fuera de los panteones y estarán en operativo permanente para mantener el orden.

Actividades Día de Muertos

Mauricio Tabe agregó que para celebrar en familia y mantener vivas las tradiciones, se realizarán una serie de actividades con motivo del Día de Muertos en distintos puntos de la demarcación y en los panteones Civil de Dolores y Sanctórum.

Detalló que este viernes 31 de octubre iniciarán con el primer Paseo Ciclista "Entre Tumbas y Pedales", que se llevará a cabo al interior del Panteón Dolores, donde los asistentes recorrerán distintas secciones y encontrarán personajes “del más allá”, quienes contarán historias y leyendas en las cuatro paradas que se harán en el panteón, que este año celebra su 150 aniversario.

La alcaldía señaló que para mayor información sobre todas las actividades que se tienen programadas, podrá consultarse en las redes sociales o en la página oficial Foto: Especial.

“Nos vamos a reunir desde las cinco en la Glorieta de la Lealtad, ahí en los Pinos y después nos vamos a subir hacia el panteón de Dolores, ahí vamos a recorrer varias secciones y habrá leyendas, cuentacuentos, entonces, imagínense la experiencia de noche en el panteón más grande de nuestro país con todas las leyendas y los cuenta cuentos, va a ser una experiencia inolvidable”, dijo el edil.

La alcaldía señaló que para mayor información sobre todas las actividades que se tienen programadas como la instalación de la Ofrenda de mascotas y la Tercera Ofrenda Conmemorativa de la Fosa Común en el Panteón Civil podrá consultarse en las redes sociales o en la página oficial de la alcaldía: https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx.

