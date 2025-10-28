Más Información

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sigue golpe de timón en Semar; investigan a cuatro mandos por al menos tres delitos

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

Sube de tono choque Sheinbaum-Salinas

El Coloso avanza

El Coloso avanza

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

Productores de maíz exigen precio justo; anuncian protestas y rechazan oferta de 6 mil 50 pesos del gobierno

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

"Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas", dice Harfuch sobre intento de atentado

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, anunció la creación de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad, a fin de implementar más acciones para reverdecer la demarcación y enfocarse en las obras de mitigación.

Indicó que se busca que el cuidado del medio ambiente sea prioridad para la alcaldía.

El titular de la demarcación dijo que la creación de esta dirección es para aumentar los 660 espacios que han sido adoptados por particulares y que “han hecho que la alcaldía deje de erogar 14 millones de pesos al año”.

Agregó que también se pretende poner especial atención en las obras de mitigación que realizan los desarrollos para subir el número de áreas verdes que reciban mantenimiento o saneamiento.

El alcalde de Miguel Hidalgo comentó que un segundo eje consiste en emitir menos basura de materiales no reutilizables como gobierno y alcaldía, así como reciclar todo lo que sea posible y fomentar su reuso.

Sergio Aburto Sánchez será el encargado de esta nueva área, “quien coordinará los esfuerzos para responder de manera proactiva a los retos globales como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]