El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, anunció la creación de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad, a fin de implementar más acciones para reverdecer la demarcación y enfocarse en las obras de mitigación.

Indicó que se busca que el cuidado del medio ambiente sea prioridad para la alcaldía.

El titular de la demarcación dijo que la creación de esta dirección es para aumentar los 660 espacios que han sido adoptados por particulares y que “han hecho que la alcaldía deje de erogar 14 millones de pesos al año”.

Agregó que también se pretende poner especial atención en las obras de mitigación que realizan los desarrollos para subir el número de áreas verdes que reciban mantenimiento o saneamiento.

El alcalde de Miguel Hidalgo comentó que un segundo eje consiste en emitir menos basura de materiales no reutilizables como gobierno y alcaldía, así como reciclar todo lo que sea posible y fomentar su reuso.

Sergio Aburto Sánchez será el encargado de esta nueva área, “quien coordinará los esfuerzos para responder de manera proactiva a los retos globales como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático”.