Walmart de México y Centroamérica reportó ventas por 241 mil 520 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, un aumento de 5% en cifras anuales, pese a la debilidad del consumo en el país.

En su reporte al tercer trimestre enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la empresa destacó que los resultados reflejan avances en ejecución y una mayor participación de mercado.

Cristian Barrientos, director general de Walmart de México, señaló que, ante la incertidumbre por aranceles, la próxima renegociación del T-MEC y un consumo volátil, la compañía mantiene el foco en sus prioridades estratégicas.

“Nuestro enfoque sigue estando en lo que podemos controlar y en lograr una aceleración en la ganancia de participación de mercado, como lo demuestran nuestros resultados del tercer trimestre en México. Continuamos con nuestros planes de inversión para lograr crecimiento sostenible de largo plazo”, dijo.

En el caso de México, los ingresos totales de la firma crecieron 5.6%, impulsados por un crecimiento de 3.9% en ventas mismas tiendas, con un crecimiento de ventas mismas tiendas similares en Walmart Supercenter, Sam’s Club y Bodega.

En el periodo julio a septiembre, la utilidad neta ascendió a 11 mil 747 millones de pesos, una caída de 9.3% anual. En tanto, el flujo operativo cerró en 25 mil 266 millones, también 3.3% por arriba del mismo lapso de 2024, de acuerdo con su reporte financiero.

“Para el cuarto trimestre esperamos un desempeño en línea con lo que entregamos tanto en el segundo como en el tercer trimestre, con niveles similares de crecimiento en ventas y una aceleración en la ganancia de participación de mercado. Además, como se mencionó previamente, esperamos una mejora secuencial en la utilidad en el cuarto trimestre”, dijo la compañía.

Cashi prepara remesas digitales

Tras su regreso al negocio de servicios financieros en México, la compañía alista el segundo paso de su fintech Cashi con la integración del cobro de remesas directamente en la aplicación. En agosto, Walmart lanzó su cuenta de débito, apuntando a la base de más de 6 millones de clientes que visitan diariamente sus tiendas.

“Lanzamos Cashi Banking para todos nuestros clientes. Como segundo paso de esta solución, en el cuarto trimestre lanzaremos remesas digitales a través de Cashi, permitiendo a nuestros clientes recibir sus remesas directamente en sus cuentas Cashi”, adelantó Javier Andrade, director de marketing.

En el frente de telecomunicaciones, su operador móvil Bait alcanzó 23.5 millones de usuarios activos y registró ventas por 3,000 millones de pesos en el trimestre, para un acumulado aproximado de 8,000 millones en lo que va del año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm