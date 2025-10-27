La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) estimó que este Día de Muertos 2025 dejará una derrama económica de 11 mil 446 millones de pesos en la capital.

Indicó que las ventas por el homenaje a los difuntos de los próximos 1 y 2 de noviembre aumentarán 4.2% en comparación con 2024.

En un comunicado, el organismo detalló que los giros comerciales que más se beneficiarán de esta derrama económica serán hotelería, agencias de viajes, restaurantes, abarrotes, florerías, papelerías, tiendas de disfraces, dulcerías y panaderías.

Destacó que la ocupación hotelera en la Ciudad de México alcanzará el 69 y 73% del cupo total.

"Esta celebración, que tiene raíces prehispánicas, que honra la vida y la memoria de los difuntos a través de ofrendas de alimentos y flores lograría que la ocupación hotelera en la capital sea de entre 69 y 73 %", señaló.

Aseguró que el pan de muerto tradicional,que representa el cráneo y los huesos de los difuntos, será elaborado en 3 mil 722 panaderías tradicionales de la Ciudad de México.

