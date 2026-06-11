Samsung ha encontrado la fórmula perfecta para crear sus audífonos inalámbricos. Con los nuevos Galaxy Buds4, la compañía apuesta por una combinación de inteligencia artificial, audio de alta resolución y un diseño más refinado que busca competir directamente con los AirPods.

Después de varios días utilizándolos para trabajar, escuchar música, tomar llamadas y moverme por la ciudad, queda claro que Samsung ya no está pensando únicamente en el audio. Está intentando convertir a los audífonos en una extensión inteligente del teléfono.

Lo primero que llama la atención es su nuevo diseño. Samsung mantiene una estética premium pero ahora con un cuerpo más delgado y ligero. La empresa asegura haber utilizado millones de datos sobre la forma de los oídos para mejorar la comodidad y el ajuste. Y en nuestro caso, podemos asegurar que esto se nota.

La construcción de estos audífonos nos brindan una sensación más cómoda, sobre todo para aquellos que detestan la sensación de tener algo insertado en el canal auditivo. Durante caminatas largas, trayectos en transporte público y jornadas completas frente a la computadora, el ajuste se mantuvo firme sin provocar esa sensación de presión constante que suele aparecer en algunos modelos con cancelación activa de ruido.

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Experiencia sonora premium

Samsung afinó estos audífonos para agradar a la mayoría de los usuarios. Para ello, incorporó un sistema de audio bidireccional compuesto por un woofer de 11 mm de mayor tamaño y un tweeter independiente, una configuración que busca repartir mejor las frecuencias y reducir la distorsión.

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A diferencia de los audífonos que utilizan un único controlador para reproducir todo el espectro sonoro, esta arquitectura permite que los graves tengan mayor profundidad mientras las voces y los instrumentos mantengan claridad incluso en mezclas complejas. El resultado es un sonido limpio, con voces bien definidas y una firma sonora agradable para escuchar todo tipo de música.

Otro punto destacable es la cancelación activa de ruido adaptativa. Los Galaxy Buds4 Pro utilizan seis micrófonos y algoritmos de aprendizaje automático para analizar el entorno en tiempo real. El sistema no solo atenúa el ruido exterior, sino que ajusta automáticamente la intensidad del ANC dependiendo de cómo estén colocados los audífonos y de las condiciones acústicas alrededor del usuario.

La cancelación activa de ruido también da una buena experiencia, pues disminuye de forma considerable el aislamiento de ruido, aunque su diseño no permite que los audífonos sellen el sonido exterior por completo. Sin embargo, sí logran hacerlo de forma eficiente para mantener la concentración en espacios con mucho ruido.

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Samsung Galaxy Buds4 Pro: una apuesta de audio más inteligente. Imagen: Samsung

Integración de IA

Uno de los apartados más interesantes es la integración con IA. Los Galaxy Buds4 permiten interactuar con asistentes inteligentes, responder llamadas mediante gestos de cabeza y aprovechar funciones de traducción en tiempo real cuando se utilizan con dispositivos Galaxy compatibles. Algo que eleva la experiencia con unos audífonos y hasta el momento no todas las marcas ofrecen.

Los Galaxy Buds4 son unos audífonos que hacen muchas cosas bien. Suenan mejor que generaciones anteriores, incorporan funciones inteligentes realmente útiles y ofrecen una experiencia especialmente atractiva para quienes ya viven dentro del ecosistema Galaxy.

Sin duda, en esta experiencia que tuve con los Buds 4 me di cuenta que Samsung ha construido unos audífonos más inteligentes que nunca y que brindan un sonido favorable a diferencia de otros modelos.

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