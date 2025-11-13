Más Información
La decoración con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana ya fue colocada en el Zócalo de la Ciudad de México.
Este año la luminaria cuenta con la figura de Petra Herrera, referente de la participación de las mujeres en la Revolución.
Además, presenta magueyes y hojas de laurel incrustadas en banderas tricolor, como un símbolo de fortaleza y triunfo, informaron autoridades de la Ciudad de México.
La decoración fue montada por personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) en el acceso de la calle 20 de Noviembre.
La figura está elaborada con luces led y materiales reciclables.
