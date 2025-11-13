Más Información

La decoración con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana ya fue colocada en el de la .

Este año la luminaria cuenta con la figura de , referente de la participación de las mujeres en la Revolución.

Además, presenta magueyes y hojas de laurel incrustadas en banderas tricolor, como un símbolo de fortaleza y triunfo, informaron autoridades de la Ciudad de México.

La decoración fue montada por personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) en el acceso de la calle 20 de Noviembre.

La figura está elaborada con luces led y materiales reciclables.

