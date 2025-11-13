Más Información
VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció
Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reúnen frente a Palacio Nacional para iniciar su jornada de protesta de dos días, la cual arrancará con unaprotestaafuera dePalacio Nacional durante la conferencia mañanera de lapresidenta Claudia Sheinbaum.
CNTE protesta en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
CNTE protesta en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
CNTE protesta en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
CNTE protesta en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
CNTE protesta en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]