Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reúnen frente a Palacio Nacional para iniciar su jornada de protesta de dos días, la cual arrancará con una protesta afuera de Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde las primeras horas de este jueves, docentes principalmente de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, llegaron con maletas al primer cuadro de la capital de la República, el cual se encuentra totalmente blindado por vallas de tres metros.

A las 05:30 horas, alrededor de 100 maestros se reunían en el asta de la Bandera Nacional en la plancha del Zócalo capitalino.

Lee también: CNTE arranca movilizaciones para este 13 de noviembre en la CDMX; se deslinda de marcha de la Generación Z

Con maleta en mano, llegan maestros de la CNTE al Zócalo para iniciar jornada de protesta

Las y los maestros disidentes exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas en sexenios pasados.

Tras su protesta afuera de Palacio Nacional, a las 09:00 de la mañana, los maestros de la CNTE marcharán hacia la Cámara de Diputados donde instalarán un plantón durante todo el día y la noche del jueves y todo el viernes.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la colocación de vallas metálicas en el Zócalo es para prevenir posibles acciones violentas que pongan en riesgo la vida de personas ante las manifestaciones que están convocando integrantes de la llamada Generación Z y la CNTE.

Lee también: CNTE hará 48 horas de paro; Segob refuta amenazas

La Mandataria federal informó que el jueves pasado, su gobierno recibió información de que un grupo de la CNTE quería bloquear el recinto histórico, por lo que manifestó que "es mejor poner vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de personas.

Recordó que en mayo pasado, un grupo de presuntos profesores de la Coordinadora bloquearon todos los accesos de Palacio Nacional, golpearon a reporteros, y llevaron a cabo acciones violentas.

"Es mejor poner las vallas a que haya un enfrentamiento que ponga en riesgo la vida de alguna persona”.

Lee también: Sheinbaum justifica vallas en Palacio Nacional; son para prevenir violencia en marcha de Generación Z y CNTE, dice

La Mandataria federal indicó que en los últimos años han aparecido grupos identificados como del llamado Bloque Negro que utilizan artefactos peligrosos y de fuego.

Cuestiona la CNTE

En el salón Tesorería, la presidenta Sheinbaum Pardo también cuestionó que la CNTE proteste en la Ciudad de México cuando existe diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Casualmente se van a manifestar, parece como que son muy radicales, pero en realidad se juntan con la derecha".