Esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en la Ciudad de México.

Las y los maestros disidentes exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2017, así como la eliminación total de las reformas educativas impulsadas en sexenios pasados.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la colocación de vallas metálicas en el Zócalo es para prevenir posibles acciones violentas que pongan en riesgo la vida de personas ante las manifestaciones que están convocando integrantes de la llamada Generación Z y la CNTE.

7:11.- Otro grupo de centistas intentará derribar la valla de Palacio Nacional. “Estamos peleando lo que por derecho nos corresponde”, argumentan.

7:05.- Con gas, elementos de la SSC repliegan a centistas, reporteros y transeúntes.

7:02.- “Esto no es un delito”, reclaman centistas entre gas. Pese a los intentos de repliegue intentarán tirar la valla que cubre la calle Moneda.

6:58.- Desde el interior de la valla, elementos de la SSC lanzan gas a los centistas para impedir que derriben el muro.

6:57.- Centistas logran mover la valla instalada en la calle de Moneda. Intentan derribarla a golpes y palmazos.

6:46.- “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, centistas avanzan por la calle Correo Mayor.

6:44.- Mientras algunos centistas instalan casas de campaña bajo el asta de la bandera, otros se desplazan hacia Venustiano Carranza para iniciar el cerco humano al rededor de Palacio Nacional.

6:20.- Con apoyo de dos camiones, más centistas logran ingresar a la plancha del Zócalo. Empiezan a reunirse en la plancha.

05:30.- Alrededor de 100 maestros se reunen en el asta de la Bandera Nacional en la plancha del Zócalo capitalino.

05:29.- Desde las primeras horas de este jueves, docentes principalmente de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, llegaron con maletas al primer cuadro de la capital de la República, el cual se encuentra totalmente blindado por vallas de tres metros.

05:24.- Con maleta en mano, llegan maestros de la CNTE al Zócalo para iniciar jornada de protesta.

