Más Información
VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció
Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa
La Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México registran este jueves 13 de noviembre distintos puntos con carga vehicular, cierres y afectaciones viales. Para mantenerte informado, EL UNIVERSAL comparte el minuto a minuto de la alerta vial CDMX, con el objetivo de que llegues a tiempo a tu destino.
Metrópoli 08:31 AM
Avanza marcha de la CNTE sobre congreso de la Unión en la alcaldía Venustiano Carranza, afectado ambos carriles. La ruta es hacia la Cámara de Diputados.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]