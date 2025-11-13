Más Información

El pleno del Congreso local aprobó un dictamen para castigar con hasta seis años de prisión las amenazas de bomba en la Ciudad de México.

Por unanimidad, se avalaron ajustes al Código Penal local que fueron propuestos por la jefa de Gobierno,.

El dictamen también tipifica las amenazas y las castigará con hasta seis años de prisión cuando se realicen utilizando armas de fuego o punzocortante; cuando el atacante diga que es miembro de algún grupo criminal; cuando consista en causarle la muerte a algún familiar; y cuando se formule en contra de una víctima u ofendido, testigos, personal judicial, ministerial, pericial o policial, así como en contra de defensores o asesores jurídicos, con el propósito de obstaculizar, influir o afectar su participación en un proceso penal o familiar.

