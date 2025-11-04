Más Información

, director del IMSS-Bienestar, reportó la entrega de 70 millones de piezas de medicamentos en los 23 estados donde opera, así como 32 mil 577 kits con en 8 mil 394 centros de salud.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes 4 de noviembre en Palacio Nacional, Svarch destacó la puesta en marcha del Programa Nacional de Telemedicina.

Del 27 al 31 de octubre se llevó a cabo la tercera entrega de las rutas de la salud en la que se abastecieron 8 mil 394 centros de salud, se entregaron 10 mil 3007 kits de medicamentos y se distribuyeron más de 13 millones de piezas en todo el país.

El director del destacó el arranque del Programa Nacional de Telemedicina, como una herramienta tecnológica que amplía la capacidad resolutiva del primer nivel de atención.

“Durante el 2025 prevemos alcanzar 25 mil teleconsultas efectivas, con una inversión de 70 millones de pesos y la instalación de 450 unidades médicas con telemedicina en todo el país”, dijo.

