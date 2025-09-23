Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS Bienestar, informó que inició la distribución de la segunda entrega de paquetes de medicamentos de las Rutas de la Salud, en el que se abastecerán 8 mil 342 centros de salud con 9 mil 632 kits de medicamentos.

En el Informe del Gabinete de Salud, el titular del IMSS Bienestar detalló que en las Rutas de la Salud, cada centro de salud recibe un kit médico que contiene 147 tipos de medicamentos e insumos.

"El día de hoy el IMSS Bienestar arranca la segunda entrega de kits de medicamentos con abasto al 100% garantizando la atención oportuna en todas nuestras unidades de atención.

"A partir de esta semana podrán ver a lo largo y ancho de nuestro país las Rutas de la Salud en las unidades del IMSS Bienestar. En cinco días se abastecerán 8 mil 342 centros de salud con 9 mil 632 kits prearmados de medicamentos y materiales de curación. Este proceso se va a repetir la penúltima semana de cada mes asegurando que cada clínica cuenta con todo lo necesario para atender a la población con eficacia y organización".

En Palacio Nacional, Alejandro Svarch Pérez informó que en la primera entrega de las Rutas de Salud realizada en agosto pasados, fueron abastecidos 8 mil 061centros de salud y 578 hospitales.

"La mayor equidad a la que podemos aspirar los mexicanos es que para una misma enfermedad todas las personas reciban el mismo tratamiento y que ese sea el mejor.

"No importa si nuestros pacientes están en Tláhuac, en Chiapas o en la sierra de Sonora, lo que nos importa es que el tratamiento este definido por su eficacia y seguridad, y disponibles mes con mes", agregó.

Sheinbaum Pardo aclaró que se entregan cada mes: “Una primera entrega, y ahora viene la segunda entrega, después del primer nivel se va al segundo nivel y así cada mes”.

