El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que, del 19 al 30 de agosto, por medio de las "Rutas de la Salud" han entregado 28 millones de medicamentos en centros de salud y hospitales del país.

Durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, este 2 de septiembre en Palacio Nacional, Svarch Pérez explicó que los medicamentos entregados han sido dirigidos a 8 mil 61 centros de salud. Además de 578 hospitales abastecidos con medicamentos, así como 11 mil 364 kits médicos.

"Llegamos a zonas urbanas y también a comunidades de difícil acceso, sin importar distancia, tiempo o tipo de camino. Con esta operación, ningún centro de salud ni hospital del IMSS Bienestar se quedó sin su paquete de medicamentos, y hoy podemos decir que las 8 mil 639 farmacias están abastecidas", aseguró.

Los estados con mayor distribución fueron: Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Chiapas, Michoacán y Tamaulipas.

"Estamos eliminando las barreras de acceso y demostrando que sí es posible garantizar el derecho a la salud con organización, planeación y compromiso. En camiones, lanchas y rutas especiales vamos a garantizar los medicamentos hasta el último rincón de nuestro país", mencionó.

Añadió que, esta fue la primera entrega mensual de las estrategias de "Rutas de la Salud" y a partir de ahora, cada mes, van a realizar estas rutas para mantener el abasto al cien, en todos los centros de salud y hospitales del IMSS Bienestar.

