Este martes 19 de agosto arrancaron Las Rutas de la Salud del IMSS-Bienestar en los 23 estados incluidos en este organismo, y con esto se garantiza el abasto de medicamentos al 100% con paquetes de medicinas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional se hizo un enlace con los 23 gobernadores y gobernadoras, quienes agradecieron Las Rutas de la Salud, conformadas por vehículos y rutas dedicadas para que cada unidad reciba de manera programada los insumos médicos necesarios.

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, indicó que esta es la estrategia “más importante” y “trascendente” en materia de abasto, en conjunto con la Secretaría de Salud y Birmex.

Lee también Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Destacó que se trata de una red que une a los almacenes con cada uno de los centros de salud: “Esta estrategia representa mucho más que un modelo de distribución, es la garantía de que cada médico cuente con lo necesario y que cada paciente encuentre lo que requiere en su consulta médica”.

“Las rutas son parte del modelo de atención enfocado en el primer nivel de atención del IMSS-Bienestar, donde cada centro de salud, en cada comunidad y vecindario, pueda priorizar al paciente y a su médico más cercano a través de kits preparados y organizados.

“Vamos a cubrir el abasto al 100% cada mes, eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos tan importantes como hipoglucemiantes, analgésicos o antihipertensivos. Antes se mandaban de forma fraccionada, ahora se mandan en un paquete logístico donde están de manera ordenada todos los medicamentos que requiere cada centro de salud por un mes”, explicó Svarch.

Lee también "No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

Apuntó que esos paquetes serán surtidos “de manera recurrente” cada mes. Dependiendo del tamaño de la clínica es del tamaño de este paquete, garantizando un abasto completo y continuo a las más de ocho mil unidades médicas del IMSS-Bienestar, dijo.

En la última semana, equipos dedicados en cada uno de los almacenes estatales prepararon y empacaron más de 15 millones de piezas de medicamentos y material de curación para ser entregados a las unidades.

Entre este martes y el próximo sábado 23 de agosto, los vehículos de rutas de la salud recorrerán las 23 entidades, y con el apoyo logístico y la capacidad operativa de Birmex, entregarán los más de 10 mil paquetes para que cada unidad de primer nivel cuente con los insumos que requiere.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr