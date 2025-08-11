La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo martes 19 de agosto dará el banderazo a las Rutas de la Salud.

“El martes próximo damos el banderazo a las Rutas de la Salud, donde todas las entidades que tienen el IMSS-Bienestar tienen ya sus camionetas de la salud, de las Rutas de la Salud para garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional.

Aseguró que da seguimiento personal a la llegada de medicinas a los centros de salud, tras las manifestaciones de este fin de semana contra el desabasto de medicamentos oncológicos.

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, anunció semanas atrás que a partir de agosto, las Rutas de la Salud comenzarían a recorrer el país, en coordinación y operación con las Secretarías de Salud estatales, “aprovechando el profundo conocimiento territorial, operativo que las jurisdicciones sanitarias históricamente tienen de su territorio”.

“Es el proyecto que involucra la adquisición de 96 camiones de 3.5 toneladas, de 38 camiones de 1.5 toneladas, de 35 cajas sanitarias y de 27 cajas refrigeradas que se apalanca personal, vehículos y almacenes de las jurisdicciones sanitarias de cada una de las entidades federativas que operan el IMSS-Bienestar.

“Podemos darle banderazo de salida a partir desde el mes de agosto para que todos los pacientes y ciudadanos de nuestro país las vean por sus comunidades, llegando todos los meses, todas las semanas a las unidades de salud, en tanto en centros urbanos, como muy importante, y también en las comunidades más alejadas”, describió.

