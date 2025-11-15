Marcha de Generación Z en CDMX deja 20 detenidos; reportan decenas de policías lesionados: SSC capitalina

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, condenó la violencia ocurrida en el Zócalo capitalino durante la Marcha de la Generación Z.

El jefe de la policía destacó que durante muchas horas, la marcha se desarrolló pacíficamente hasta que un grupo de encapuchados comenzó a agredir a los elementos de la policía con golpes, martillos, cadenas, pedazos de coladeras y artefactos explosivos, por lo que resaltó, los uniformados hicieron trabajo de contención "y nunca para reprimir", resaltó.

Los enfrentamientos en el zócalo capitalino terminaron con decenas de policías heridos y al menos 20 detenidos que fueron remitidos al MP. (Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL)

Derivado de estos actos, destacó que hay 60 policías lesionados con heridas menores y 40 que fueron remitidos a hospitales, al tiempo que informó de la detención de 20 personas las cuales fueron remitidas al Ministerio Público y 20 más por faltas administrativas .

Pablo Vázquez aseguró que ya se está trabajando en la identificación de la personas que agredieron los elementos.

Vázquez Camacho enfatizó que rechazan "de manera contundente" los hechos violentos y "reprobamos la existencia de estos grupos organizados que respaldan y apoyan estos actos".

