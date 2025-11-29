Corona de Adviento 2025: ¿qué color de vela se enciende primero y por qué?

Con la llegada de diciembre podemos ver cómo las primeras luces del invierno comienzan a teñir de dorado las calles y los hogares se preparan para la temporada festiva con un símbolo discreto pero poderoso que vuelve a ocupar su lugar en las mesas y ventanas: la corona de Adviento.

Este 2025, más que un simple adorno, la corona se reafirma como un gesto de pausa en medio del ritmo acelerado de fin de año, una invitación a encender –semana tras semana– no solo velas, sino esperanza, reflexión y comunidad.

En un mundo tecnológico que cambia a toda velocidad, la corona de Adviento es un símbolo que nos recuerda la importancia que tienen las tradiciones para seguir reuniendo a las familias durante esta época.

Lee también Navidad 2025: ¿cómo hacer la corona de Adviento? Paso a paso para elaborarla en casa

La corona de Adviento es un símbolo representativo de la época navideña. Foto: Canva

¿Qué es la corona de Adviento?

Dentro de muchas comunidades cristianas, la corona de Adviento es un símbolo tradicional de los días previos a la Navidad. Normalmente consiste en un aro de ramas verdes, que representan la vida y la esperanza, decorado con cuatro velas, una para cada semana del Adviento.

Para simbolizar el camino progresivo hacia la llegada de la Navidad, cada domingo se enciende una vela. De acuerdo con el medio especializado en el tema, Desde la fe, cada vela significa la luz que va "disipando las tinieblas" y "disminuyendo la oscuridad" hasta la llegada de Jesús.

Según la tradición, cada luz representa valores como la esperanza, la paz, la alegría y el amor y en algunos hogares o iglesias se añade una quinta vela blanca o cirio al centro, la cual se enciende en Navidad para marcar la llegada del Niño Dios.

Además de su significado religioso, hoy también es un elemento decorativo y familiar que acompaña el ambiente navideño, invitando a la reflexión y a vivir la espera por las fechas festivas de manera más consciente.

Lee también Navidad 2025: los mejores lugares para conseguir árboles de Navidad económicos

Aunque la tradición es que las velas sean moradas, rosa y blanca, pueden ser de cualquier color. Foto: Canva

¿Qué color de vela se enciende primero y por qué?

Según información del mismo medio, aunque no es obligatorio que las velas sean de un color en específico, se acostumbra que 3 velas sean moradas y 1 rosa.

"Estos colores hacen alusión al tiempo litúrgico de Adviento, cuando los sacerdotes visten de morado, que simboliza penitencia y humildad de cara a la llegada de Jesús", dice el portal.

La primera vela en encenderse es una de color morado. Las velas de este color se encienden el 1º, 2º y 4º domingo de Adviento; mientras que la vela rosa se enciende el 3º domingo de Adviento, llamado también “domingo de gaudete” o “domingo de la alegría”.

Corona de Adviento. Foto: Pixabay

También te interesará:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

Indy, el perrito de “Good Boy”, hace historia al ser nominado en los Astra Film Awards 2026

¿Cómo saber si mi perro o gato tienen frío en casa? Conoce las claves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu