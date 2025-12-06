Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Más Información
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), informó que al acto por los 7 años de Transformación, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reunió a 600 mil personas.
Señaló que para el desarrollo del evento se implementó un amplio dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y diversas dependencias capitalinas quienes realizaron recorridos preventivos, monitoreo permanente y acciones de acompañamiento a los asistentes.
“Estas medidas permitieron mantener un ambiente seguro y de convivencia en todo momento”.
De manera paralela, se puso en marcha un operativo vial en el primer cuadro de la ciudad para facilitar la movilidad peatonal y garantizar accesos controlados. Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes escalonados, desvíos y apoyo a peatones, contribuyendo a que los flujos hacia el Zócalo se
desarrollaran sin contratiempos.
“Gracias a estos dispositivos, la concentración transcurrió en orden, con saldo blanco y sin incidentes”, indicó.
