Más Información

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Por más campañas y alianzas en el extranjero, "no vencerán al pueblo de México ni a su Presidenta": Sheinbaum; celebra "7 Años de Transformación"

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos

Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 3 muertos y 7 heridos

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Comandante de Policía Municipal de Culiacán sufre atentado; su vehículo volcó tras el ataque

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

Precios de locura: Un boleto para la inauguración del Mundial entre México y Sudáfrica roza el millón de pesos

¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

Asisten 600 mil personas al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum de 7 años de la 4T

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), informó que al acto por los 7 años de , que encabezó la reunió a 600 mil personas.

Señaló que para el desarrollo del evento se implementó un amplio dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y diversas dependencias capitalinas quienes realizaron recorridos preventivos, monitoreo permanente y acciones de acompañamiento a los asistentes.

“Estas medidas permitieron mantener un ambiente seguro y de convivencia en todo momento”.

Lee también

De manera paralela, se puso en marcha un operativo vial en el primer cuadro de la ciudad para facilitar la movilidad peatonal y garantizar accesos controlados. Elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó cortes escalonados, desvíos y apoyo a peatones, contribuyendo a que los flujos hacia el Zócalo se

desarrollaran sin contratiempos.

“Gracias a estos dispositivos, la concentración transcurrió en orden, con saldo blanco y sin incidentes”, indicó.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]