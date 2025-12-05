Más Información

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Trump elogia a Sheinbaum en TV Azteca; "tu Presidenta está haciendo un muy buen trabajo", dice

"Disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales"; Sheinbaum destaca cultura prehispánica durante sorteo

Sheinbaum, Trump y Carney sostienen reunión trilateral; ocurre luego del sorteo del Mundial

Acusan a exagente de la DEA de asociarse con el CJNG; intentó lavar dinero y conseguirles drones, según la imputación

Los embajadores de Estados Unidos, Mexico y celebraron desde sus redes sociales el encuentro entre los presidentes Claudia Sheinbaum y , y el primer ministro canadiense Mark Carney, en el marco del sorteo de la FIFA celebrado en Washington.

, embajador de Estados Unidos en México, dijo que el encuentro Sheinbaum -Trump reafirmó "una asociación histórica basada en resultados".

"Su diálogo impulsa una agenda de alto nivel centrada en la cooperación, la seguridad y la prosperidad — construyendo naciones más fuertes, más seguras y más prósperas, mientras generan oportunidades y forjan un futuro más prometedor para nuestra gente", expresó el diolomático estadounidense.

"Canadá, México y EU ya jugamos en el mismo equipo", expresó el embajador canadiense en territorio mexicano, Cameron MacKay.

Apuntó que el mostrará cómo el deporte nos une como vecinos regionales, amigos y aficionados: "En 2026, Norteamérica abrirá sus puertas al mundo. El futbol es un puente que acerca nuestras naciones y culturas".

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, celebró la presencia de Sheinbaum, Trump y Carney en el sorteo.

