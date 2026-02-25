LA PAZ., BCS 25 de febrero.- La Embajada de Estados Unidos en México, a través de su Consultado en Tijuana, lamentó el asesinato del ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro, perpetrado esta mañana, y destacó su colaboración en programas de capacitación en materia de seguridad.

“Lamentamos profundamente la pérdida de Bernardo Soriano Castro, estimado colaborador de #INLMéxico en la Embajada Estados Unidos en México”, difundió en sus redes sociales.

Precisó que fue un colaborador cercano de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y destacó su participación en las capacitaciones especializadas en temas de seguridad y crimen organizado.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas llevarán a cabo una investigación exhaustiva y que los responsables de este crimen atroz enfrentarán la justicia”, expresó.

El Consulado enfatizó su reconocimiento a la labor del ex subprocurador y envió condolencias a sus familiares y colegas.

“Bernardo dedicó su vida a garantizar que ningún delito quedara impune; su memoria merece ese mismo compromiso. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y colegas en este momento de profundo dolor”, puntualizó.

