LA PAZ., BCS 25 de febrero.- La Embajada de Estados Unidos en México, a través de su Consultado en Tijuana, lamentó el asesinato del ex subprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, , perpetrado esta mañana, y destacó su colaboración en programas de capacitación en materia de seguridad.

“Lamentamos profundamente la pérdida de Bernardo Soriano Castro, estimado colaborador de en la Embajada Estados Unidos en México”, difundió en sus redes sociales.

Precisó que fue un colaborador cercano de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y destacó su participación en las capacitaciones especializadas en temas de seguridad y crimen organizado.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas llevarán a cabo una investigación exhaustiva y que los responsables de este crimen atroz enfrentarán la justicia”, expresó.

El Consulado enfatizó su reconocimiento a la labor del ex subprocurador y envió condolencias a sus familiares y colegas.

“Bernardo dedicó su vida a garantizar que ningún delito quedara impune; su memoria merece ese mismo compromiso. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y colegas en este momento de profundo dolor”, puntualizó.

