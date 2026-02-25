Más Información

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- En sesión solemne realizada en el Congreso de , el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar impuso la Doctor Manuel Velasco Suárez- 2025 al secretario de Salud federal, , "por su altruismo, compromiso social, y su contribución a la salud pública de México".

Al recibir la presea, el galardonado, dijo que actualmente los profesionales de la contribuyen no sólo a la atención individual sino además al fortalecimiento de la salud pública.

El México de hoy, afirmó, nos demanda una medicina más cercana, más humana y más integral. Un sistema de salud fortalecido no se sostiene únicamente en la infraestructura y en la tecnología, sino con profesionales comprometidos.

Que el nombre del doctor Manuel Velasco Suárez, asentó, nos recuerde siempre que la excelencia técnica debe ir acompañada de conciencia ética, que el conocimiento científico desde su sentido más profundo, es un acto de servicio.

En tribuna, la diputada Faride Abud García, destacó que el legado humanista de Velasco Suárez perdura porque dedicó su vida a la medicina, la investigación y la formación de nuevas generaciones de especialistas médicos.

Fue un luchador por la paz, la justicia y la salud. Fundó en 1982 la Asociación de Médicos Mexicanos para la Prevención de la Guerra Nuclear, filial de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear (IPPNW), homónima del Premio Nobel de la Paz 1985, ponderó la legisladora.

Kershenobich ocupa el cargo de secretario de Salud federal, a partir del 1 de octubre de 2024 cuando inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la entrega de la medalla se destacó también su trayectoria es una de las expresiones más completas de la medicina académica contemporánea en México: ciencia rigurosa, docencia comprometida, liderazgo institucional y responsabilidad social.

