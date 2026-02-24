Más Información
"Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no llegará"; el irónico Salmo bíblico hallado en el refugio de "El Mencho"
Las lujosas fincas del crimen organizado; así era la guarida estilo rústico de “La Barbie” en Lerma, cerca de La Marquesa
Sheinbaum aplaza un día más presentación de la reforma electoral; será este miércoles por "modificaciones menores"
La Secretaría de Salud (SSA) informó que al 23 de febrero, se registraron 10 mil 941 casos confirmados de sarampión en todo el país.
Del total, 307 contagios fueron confirmados por el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática, el fin de semana pasado.
Lee también Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho” del CJNG, por dentro
En lo que va del año, hasta el 23 de febrero, la SSA ha reportado 4 mil 192 casos confirmados, es decir, el 61% de todos los casos (6 mil 749) fueron registrados durante 2025.
La SSA también informó que han fallecido 32 personas por sarampión: 27 el año pasado y cinco en 2026.
Pago de impuestos de Ricardo Salinas ampliará beca Gertrudis Bocanegra; Sheinbaum; llegará a 1 millón de estudiantes
jc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]